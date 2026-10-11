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На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
Галина Пирожок збирає на полі шафран
фото: suspilne.media

Шафран збирають лише вручну та обережно, щоб не пошкодити його частини, які використовують для виготовлення спеції

На Волині розпочався сезон збору шафрану – найдорожчої у світі спеції. Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче. Цю справу тут шість років тому започаткували 89-річний місцевий житель Микола Микийчук та його онук Іван Яцина. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Як на Волині почали вирощувати шафран

За словами фермера Миколи Микийчука, вирощувати шафран запропонував його онук Іван. Для посадки використовують цибулини, які привезли з Пакистану.

«Історія вирощування пішла з Ірану. І мій внук Іванко зацікавився цією культурою, закупив насіння і почали ми вирощувати цю культуру. Технологія вирощування була нам тоді невідома», – каже чоловік.

Шафранове поле на Волині
Шафранове поле на Волині
фото: suspilne.media

Цибулина шафрану, пояснює Микола Микийчук, схожа на часник і має кілька зубочків. Висаджують її наприкінці серпня – на початку вересня на глибину близько 18 сантиметрів.

Перший рік цибулина росте в ґрунті й ділиться на кілька частин. Наступного року з однієї утворюється вже п'ять-шість цибулинок. З часом на полі з'являються цілі букети рослини.

Квітка, яку збирають лише вручну

Шафран збирають лише вручну та обережно, щоб не пошкодити його частини, які використовують для виготовлення спеції, розповідає працівниця господарства Галина Пирожок.

Шафран цвіте на полі у селі Борочиче Луцького району
Шафран цвіте на полі у селі Борочиче Луцького району
фото: suspilne.media

«Шафран потрібно збирати дуже ніжно, при самій квіточці, щоб не пошкодити тичинки. Часом можна зібрати і п’ять кілограмів, і сім кілограмів, дивлячись, скільки квітів зацвіло», – каже Галина Пирожок.

З її слів, робочий день працівників розпочинається о дев'ятій ранку. Після збору квіти везуть на сортування. З одного кілограма квітів отримують приблизно 60–70 грамів тичинок.

Ще одна працівниця господарства – Алла Лівик – раніше працювала на зборі полуниці та малини, а тепер прийшла збирати шафран. Каже: заробіток залежить від кількості зібраної квітки.

«І тут можна заробити, як п'ять кіля нарвати. Коли й дві тисячі є, а коли тисяча. Перший день нарвали тільки кілограм, заробили 450 гривень, – говорить Алла Лівик.

Як сушать шафран

Після того, як із квітів дістають потрібні частини, їх сушать. Фермер Олександр Завацький розповідає, що для цього використовують спеціальну сушарку.

Маточка шафрану, яку сушать при низьких температурах
Маточка шафрану, яку сушать при низьких температурах
фото: suspilne.media

«Я беру маточки і розстеляю на піддончики і сушимо в сушилці. Її треба сушити при низьких температурах. Більше 45 градусів – ідуть втрати запахів. Сушиться орієнтовно сім-вісім годин», – пояснює фермер.

За його словами, під час сушіння задають температуру та час, після чого обладнання самостійно регулює температуру й вентиляцію.

Шафран вирощують без гербіцидів

За словами Миколи Микийчука, господарство відмовилося від використання гербіцидів. Вирощування культури, каже фермер, потребує багато ручної роботи.

«Це досить складна і дорога продукція. Тому що зібрати кілограм цієї квітки і з цієї квітки вийняти три пелюстки червоних», – говорить Микола Микийчук.

Шафран – багаторічна культура. Після цвітіння рослина продовжує рости, а згодом переходить у стан спокою.

«Росте і зимує зелененька, приходить весна і вона теж зелененька. Але в середині травня вона засинає і цибулька в ґрунті лежить мертва. Тоді ми обробляємо поле», – каже фермер.

Водночас культура чутлива до вологості ґрунту. За словами Миколи Микийчука, суха погода стримує ріст шафрану, тому цього року квітів на полі менше, ніж у попередні роки.

Квіти шафрану
Квіти шафрану
фото: suspilne.media

Де використовують шафран

Донька фермера Ольга Яцина каже: шафран – це найдорожча у світі спеція. Також сухий шафран використовують як природний антибіотик та у парфумерії.

«В основному, це харчова промисловість. Якщо ранка невеличка, можна замазати розчином чи настойкою шафрану. Ті дівчата, які працюють, кажуть: шкіра стає кращою, – каже Ольга Яцина. – Колись застосовували й для фарбування тканини».

За словами жінки, шафран також додають під час випікання пасок та фарбування писанок.

Скільки коштує шафран

Власники господарства продають вирощений шафран в Україні.

«Збут – це вже справа мого внука, треба шукати. Не дуже легкий збут, бо продукція дорога, ринок складний, – говорить фермер. – В даний час шафран коштує €4 за грам».

У майбутньому, за словами Миколи Микийчука, планують вийти на міжнародний ринок, де основними конкурентами називають Іран та Пакистан.

Скільки шафрану вирощують у світі

Світове виробництво шафрану становить близько 200 тонн, каже начальник відділу розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.

«Концентрація квітки зосереджена в Ірані – понад 90 відсотків. Декілька десятків є в Індії, Греції, Іспанії. Для України лишаються десятки кілограмів», – зазначає Олександр Книш.

За його словами, в Україні шафран вирощують лише кілька господарств. Вирощування шафрану посадовець називає перспективним напрямком для аграріїв.

«Таких господарств в Україні можна перелічити на пальцях однієї, а може двох рук. Є в нас велике підприємство. Є підприємство на Закарпатті в межах одного гектара. На Черкащині є, Житомирщині, Тернопільщині, Полтавщині», – каже Олександр Книш.

На Волині у господарстві в селі Борочиче сезон збору шафрану триватиме до кінця жовтня, додала донька фермера Ольга Яцина.

Раніше лікарі розповіли, про три найкорисніші спеції, які повинні бути на столі кожної сім'ї. Виявляється, ці приправи можуть не тільки радувати наші смакові рецептори, але і приносити реальну користь здоров'ю.

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Теги: Волинська область культура фермер квіти рослини

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