Криза Netflix: компанія втратила $300 млрд і змінила керівництво

Попри труднощі, Netflix залишається найбільшою у світі платною стримінговою платформою: наприкінці 2025 року в нього було понад 325 млн передплатників

Попри близько $20 млрд щорічних витрат на контент, загальний час перегляду на платформі в першому півріччі зріс лише на 2%

Компанія Netflix від минулорічного піку втратила близько $300 млрд ринкової вартості, скоротила приблизно тисячу працівників і замінила голову контентного підрозділу на тлі уповільнення зростання та невдоволення інвесторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Головна проблема стримінгового гіганта – залученість аудиторії. За даними FT, Netflix стежить, як часто передплатники користуються сервісом, зокрема за показником qualified play days (QPD): він відображає кількість днів, коли користувач переглядав контент. Навесні 2026 року цей показник почав знижуватися, що викликало занепокоєння всередині компанії.

Попри витрати на контент приблизно в $20 млрд на рік, загальний час перегляду в першому півріччі зріс лише на 2%. За даними аналітичної компанії Antenna, на яку посилається видання, протягом перших дев'яти місяців року Netflix не збільшив кількість передплатників у США за підсумками жодного окремого місяця. У компанії заявили, що методологія Antenna не відображає реальних результатів бізнесу.

Співгенеральний директор Тед Сарандос раніше визнавав, що Netflix зростає не так швидко, як йому хотілося б. Інвесторів непокоїть і те, що компанія попередила про уповільнення темпів зростання доходів. За даними FT, акції Netflix у середу, 21 жовтня, знизилися приблизно на 4% на початку торгів.

Найбільше скорочення й нове керівництво контентом

Минулого тижня Netflix скоротив близько 6% персоналу – приблизно тисячу людей. Невдовзі компанію залишила Белла Баджарія, яка очолювала контентний підрозділ. Її замінить Пітер Райс, колишній керівник Disney і Fox: він має почати роботу 26 жовтня. Райс відомий умінням будувати стосунки з голлівудськими творцями, і саме поліпшення відносин із ними називають одним із його завдань.

Далі йшов керівник кіно Ден Лін, який очолював напрям із квітня 2024 року. Його відхід 19 жовтня підтвердили кілька видань. Раніше в межах скорочень компанію залишив і Дуг Белград, співкерівник кіновиробництва.

Баджарія розширювала бібліотеку Netflix за рахунок реаліті-шоу, спортивних трансляцій і подій наживо. За словами співрозмовників FT, прагнення охопити якомога ширшу аудиторію могло послабити увагу до проєктів, які формують виразну ідентичність платформи.

Угода з Warner Bros.

На фоні цих проблем Netflix відмовився від боротьби за Warner Bros. Discovery. Наприкінці 2025 року компанія оголосила про угоду на майже $83 млрд, а на початку 2026 року Paramount подала до суду і запропонувала $31 за акцію за всю компанію. Рада WBD визнала пропозицію Paramount кращою, Netflix не став підвищувати ставку, а Paramount Skydance підписала угоду про придбання WBD на $110 млрд і відшкодувала Netflix штраф у $2,8 млрд.

Попри труднощі, Netflix залишається найбільшою у світі платною стримінговою платформою: наприкінці 2025 року в нього було понад 325 млн передплатників.

Нагадаємо, у квітні співзасновник Netflix Рід Гастінгс оголосив, що залишає раду директорів компанії, яку заснував. Тоді акції Netflix впали приблизно на 9%.