Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Криза Netflix: компанія втратила $300 млрд і змінила керівництво

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Криза Netflix: компанія втратила $300 млрд і змінила керівництво
Попри труднощі, Netflix залишається найбільшою у світі платною стримінговою платформою: наприкінці 2025 року в нього було понад 325 млн передплатників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попри близько $20 млрд щорічних витрат на контент, загальний час перегляду на платформі в першому півріччі зріс лише на 2%

Компанія Netflix від минулорічного піку втратила близько $300 млрд ринкової вартості, скоротила приблизно тисячу працівників і замінила голову контентного підрозділу на тлі уповільнення зростання та невдоволення інвесторів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Головна проблема стримінгового гіганта – залученість аудиторії. За даними FT, Netflix стежить, як часто передплатники користуються сервісом, зокрема за показником qualified play days (QPD): він відображає кількість днів, коли користувач переглядав контент. Навесні 2026 року цей показник почав знижуватися, що викликало занепокоєння всередині компанії.

Попри витрати на контент приблизно в $20 млрд на рік, загальний час перегляду в першому півріччі зріс лише на 2%. За даними аналітичної компанії Antenna, на яку посилається видання, протягом перших дев'яти місяців року Netflix не збільшив кількість передплатників у США за підсумками жодного окремого місяця. У компанії заявили, що методологія Antenna не відображає реальних результатів бізнесу.

Співгенеральний директор Тед Сарандос раніше визнавав, що Netflix зростає не так швидко, як йому хотілося б. Інвесторів непокоїть і те, що компанія попередила про уповільнення темпів зростання доходів. За даними FT, акції Netflix у середу, 21 жовтня, знизилися приблизно на 4% на початку торгів.

Найбільше скорочення й нове керівництво контентом

Минулого тижня Netflix скоротив близько 6% персоналу – приблизно тисячу людей. Невдовзі компанію залишила Белла Баджарія, яка очолювала контентний підрозділ. Її замінить Пітер Райс, колишній керівник Disney і Fox: він має почати роботу 26 жовтня. Райс відомий умінням будувати стосунки з голлівудськими творцями, і саме поліпшення відносин із ними називають одним із його завдань.

Далі йшов керівник кіно Ден Лін, який очолював напрям із квітня 2024 року. Його відхід 19 жовтня підтвердили кілька видань. Раніше в межах скорочень компанію залишив і Дуг Белград, співкерівник кіновиробництва.

Баджарія розширювала бібліотеку Netflix за рахунок реаліті-шоу, спортивних трансляцій і подій наживо. За словами співрозмовників FT, прагнення охопити якомога ширшу аудиторію могло послабити увагу до проєктів, які формують виразну ідентичність платформи.

Угода з Warner Bros.

На фоні цих проблем Netflix відмовився від боротьби за Warner Bros. Discovery. Наприкінці 2025 року компанія оголосила про угоду на майже $83 млрд, а на початку 2026 року Paramount подала до суду і запропонувала $31 за акцію за всю компанію. Рада WBD визнала пропозицію Paramount кращою, Netflix не став підвищувати ставку, а Paramount Skydance підписала угоду про придбання WBD на $110 млрд і відшкодувала Netflix штраф у $2,8 млрд.

Попри труднощі, Netflix залишається найбільшою у світі платною стримінговою платформою: наприкінці 2025 року в нього було понад 325 млн передплатників.

Нагадаємо, у квітні співзасновник Netflix Рід Гастінгс оголосив, що залишає раду директорів компанії, яку заснував. Тоді акції Netflix впали приблизно на 9%.

Читайте також:

Теги: бізнес серіал кіно Netflix штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вболівальник вибіг на поле просто посеред матчу
13-річний хлопчик отримав суворе покарання за витівку на матчі Ліги націй
14 жовтня, 13:53
Навіть отримання підприємствами власних засобів ППО не гарантуватиме повного захисту від російських ракет
Український бізнес зможе мати власне ППО: Кабмін готує зміни
30 вересня, 12:15
Для бізнесу змінюється вартість окремих відповідей та сервісних сповіщень у месенджері
WhatsApp змінює правила для бізнесу: з 1 жовтня частина повідомлень стає платною
1 жовтня, 14:29
Кількість учасників Клубу білого бізнесу за квартал зросла на 5%
Майже тисяча компаній уперше потрапила до Клубу білого бізнесу
1 жовтня, 15:22
Чернігівська ТЕЦ
2 жовтня суд має вирішити, чи платитимуть громади мільярдні борги орендарів ТЕЦ
1 жовтня, 14:37
«Метінвест» закликав переглянути механізми держпідтримки
«Метінвест» закликав переглянути механізми держпідтримки
6 жовтня, 14:54
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії – The New York Times
14 жовтня, 13:29
Україна ризикує втратити 35% виробництва залізної руди через блокування портів
Україна щомісяця втрачає до $200 млн через блокування морських портів
15 жовтня, 16:35
Кінопрем'єри 22 жовтня 2026 року
Трагікомедія про Україну після перемоги та «Танці зі штангою»: головні кінопрем'єри тижня
Вчора, 17:00

Економіка

Криза Netflix: компанія втратила $300 млрд і змінила керівництво
Криза Netflix: компанія втратила $300 млрд і змінила керівництво
«Рішення відверто однобоке»: експерт розкритикував рішення уряду надати олії експортний пріоритет
«Рішення відверто однобоке»: експерт розкритикував рішення уряду надати олії експортний пріоритет
В Україні видобувають більше газу, ніж споживає промисловість: є можливість експорту – експерт
В Україні видобувають більше газу, ніж споживає промисловість: є можливість експорту – експерт
Уряд відновив бюджетні виплати після кризи: кому перераховано перші мільярди
Уряд відновив бюджетні виплати після кризи: кому перераховано перші мільярди
Львів отримав перші 40 млн грн після блокування платежів – Садовий
Львів отримав перші 40 млн грн після блокування платежів – Садовий
Європейська ціна на частково експортований газ збільшить платежі до українського бюджету – експерт
Європейська ціна на частково експортований газ збільшить платежі до українського бюджету – експерт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
88K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
59K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Вчора, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua