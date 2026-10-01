Історична сага «На схід від Едему» вийшла на екрани: цікаві подробиці нового серіалу

Події нового серіалу «На схід від Едему» розгортатимуть на початку XX століття

Netflix екранізував роман 1950-х років відомого американського письменника

Сьогодні, 1 жовтня, на Netflix вийшов серіал «На схід від Едему», який став екранізацією однойменного роману американського письменника Джона Стейнбека. Про подробиці нового серіалу осені читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет серіалу «На схід від Едему»

фото: Netflix

Дата виходу: 1 жовтня

1 жовтня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: історична драма, сімейна сага

історична драма, сімейна сага У ролях: Флоренс П'ю, Крістофер Ебботт, Майк Фейст, Гун Хо Лі, Джозеф Зада, Джо Андерс, Марта Плімптон, Кіаран Гайндс, Трейсі Леттс

«На схід від Едему» розкриє історію роману Джона Стейнбека, який вийшов у 1952 році. Події серіалу розгортаються долині Салінас в Каліфорнії на початку XX століття навколо кількох поколінь родин Трасків і Гамільтонів.

У центрі історії героїня Кеті Еймс та брати Крістофер Ебботт та Майк Фейст. Кеті вийде заміж за Адама та народить близнюків. Саме наслідки вчинків Кеті Еймс вплинуть на наступне покоління родини Трасків. У серіалі порушують теми кохання, ревнощів, суперництва між братами, зради, провини, а також боротьби людини між добром і злом. Серіал складатиметься із семи епізодів. Netflix випустить усі серії одночасно, вони стануть доступними для перегляду 1 жовтня.

Подробиці створення серіалу «На схід від Едему»

фото: Netflix

Нову адаптацію роману створила Зої Казан, яка виступила авторкою, шоуранеркою та виконавчою продюсеркою проєкту. Її дід, режисер Еліа Казан, у 1955 році зняв однойменний фільм.

На схід від Едему - офіційний трейлер

Тоді ця стрічка отримала чотири номінації на премію «Оскар». Водночас головна акторка Джо Ван Фліт здобула нагороду за найкращу жіночу роль другого плану, а для актора Джеймса Діна ця робота стала першою великою роллю у кіно.

Головні актори

Флоренс П'ю

Флоренс П'ю зіграла головну героїню серіалу Кеті Еймс фото: скриншот Netflix /YouTube

Британська акторка Флоренс П'ю зіграла головну героїню серіалу Кеті Еймс. Актриса відома ролями у фільмах «Чорна вдова», «Сонцестояння» та «Маленькі жінки». За роль Емі Марч у «Маленьких жінках» П'ю номінували на «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.

фото: скриншот Netflix /YouTube

Крістофер Ебботт

Крістофер Ебботт виконав роль Адама Траска фото: скриншот Netflix /YouTube

Американський актор Крістофер Ебботт виконав роль Адама Траска. Він відомий за серіалом «Дівчата» та фільмом «Бідолашні створіння».

Майк Фейст

Майк Фейст зіграв Чарльза Траска фото: скриншот Netflix /YouTube

Американський актор Майк Фейст зіграв Чарльза Траска. Відомий за головною роллю у спортивній драмі «Суперники» із Зендаєю.

Джозеф Зада

Джозеф Зада зіграв Кела Траска фото: скриншот Netflix /YouTube

Австралійський актор Джозеф Зада зіграв Кела Траска. Він відомий за серіалами «Ми були брехунами» та «Невидимі хлопці».

Джо Андерс

Актор Джо Андерс виконав роль Арона Траска (на фото ліворуч) фото: скриншот Netflix /YouTube

Актор Джо Андерс виконав роль Арона Траска. Раніше грав у фільмах «Бонусний трек» та «Я – Рут». Актор є сином відомих британських кінематографістів, акторки Кейт Вінслет та режисера Сема Мендеса.

Кіаран Гайндс

Кіаран Гайндс відомий за серіалом «Гра престолів фото: скриншот Netflix /YouTube

Ірландський актор Кіаран Гайндс зіграв Семюела Гамільтона. Він відомий за фільмом «Белфаст» та серіалом «Гра престолів» та «Рим». За роль у драматичному фільмі «Белфаст» був номінуваний на премії «Оскар» та «BAFTA».

Трейсі Леттс

Трейсі Леттс виконав роль Сайруса Траска фото: скриншот Netflix /YouTube

Американський актор і драматург Трейсі Леттс виконав роль Сайруса Траска. Серед відомих робіт фільми «Обрізка троянд» та «Будинок із динаміту».

Нагадаємо, у вересні на екрани вийшов другий сезон серіалу «Чужоземка: Кров від крові». Він є приквелом популярного серіалу «Чужоземка». Одна з сюжетних ліній розгортається у Шотландії XVIII століття. Інша ж історія кохання починається під час Першої світової війни.