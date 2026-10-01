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Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Домінік Вест та Сієнна Міллер зіграли подружжя у серіалі «Війна»
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Розлучення заможного британського подружжя перетворить на юридичну справу війну

Сьогодні, 1 жовтня, відбудеться прем’єра серіалу «Війна». Глядачів чекає нова юридична драма про дві юридичні фірми, які змагатимуться у гучній справі відомої британської родини. Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри жовтня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет першого серіалу «Війна»

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 1
фото: Іnstagram.com/hbomax
  • Дата виходу: 1 жовтня
  • Канал / платформа: HBO / HBO Max
  • Жанр: юридична драма, трилер
  • У ролях: Домінік Вест, Сієнна Міллер, Фібі Фокс, Джеймс Макардл, Ніна Сосанья, Піп Торренс, Арчі Рено, Селія Імрі, Нік Мохаммед, Арчі Панджабі

Сюжет премʼєри розгортається навколо двох лондонських юридичних фірм Cathcarts & Sons та Taylor & Byrne. Їхні команди отримають справу про розлучення британського бізнесмена Моргана Гендерсона та його дружини, акторки Карли Дюваль. Подружжя найняло для розлучення конкуруючих адвокатів. Для фірм ця справа стане справжнім професійним протистоянням.

Війна - трейлер

Перший сезон «Війни» складатиметься з восьми серій, які виходитимуть щочетверга. Останній восьмий епізод запланований на 19 листопада.

Подробиці майбутнього другого сезону «Війна»

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 2
фото: Іnstagram.com/marawebster

Творці серіалу «Війна» планують продовжувати роботу над проєктом після виходу першого сезону. Зокрема, очікується антологія різних юридичних конфліктів. Тобто в кожному сезоні розкриватимуть деталі резонансної справи, але всі історії будуть повʼязані із юридичними компаніями Cathcarts & Sons та Taylor & Byrne. Творці розраховують на успіх, адже лише трейлер до першого сезону зібрав понад 117 млн переглядів на YouTube.

Ба більше, HBO та Sky вже замовили одразу наступний другий сезон до прем’єри першого. Він уже перебуває у виробництві. Другий сезон розкриє історію справи про наклеп. У цьому сезоні зіграють володарка «Оскара» Маріса Томей, Келлі Макдональд та Девід Гервуд.

Головні герої «Війни» та їхні ролі

Домінік Вест

Домінік Вест зіграв підприємця Моргана Гендерсона
Домінік Вест зіграв підприємця Моргана Гендерсона
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британський актор Домінік Вест зіграв технологічного підприємця та чоловіка Карли Дюваль, Моргана Гендерсона. За сюжетом, герой прагне зберегти контроль над своєю компанією та водночас розлучається зі своєю дружиною. Домінік Вест відомий за серіалами «Дріт» та «Корона».

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 3
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Сієнна Міллер

Сієнна Міллер виконала роль відомої кінозірки Карли Дюваль
Сієнна Міллер виконала роль відомої кінозірки Карли Дюваль
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британська акторка Сієнна Міллер виконала роль відомої голлівудської акторки Карли Дюваль, яка розлучається з Морганом. Карла Дюваль у серіалі намагається пережити розлучення та захистити власні інтереси. Сієнна Міллер відома за фільмами «Американський снайпер» та серіалом «Анатомія скандалу».

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 4
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Фібі Фокс

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 5
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британська акторка Фібі Фокс зіграла партнерку юридичної фірми Taylor & Byrne, Серену Бірн. Вона працює разом із Ніколасом Тейлором, якого зіграв Джеймс Макардл. Фокс відома за серіалами «Велика» та «Завдання».

Джеймс Макардл

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 6
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британський актор Джеймс Макардл виконав роль партнера Taylor & Byrne, Ніколаса Тейлора. Актор відомий за серіалами «Мейр з Істтауна» та «Playing Nice».

Ніна Сосанья

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 7
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британська акторка Ніна Сосанья зіграла одну з ключових юристок Cathcarts & Sons, Беатріс «Квін Бі» Убосі. Її героїня протистоїть команді Taylor & Byrne у справі про розлучення. Сосанья відома за серіалами «Останнє танго в Галіфаксі» та «Оленя».

Піп Торренс

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 8
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британський актор Піп Торренс виконав роль головного адвоката Моргана Гендерсона, Сент-Джона Смолвуда. Він працює в Cathcarts & Sons. Торренс відомий за серіалами «Небувалі» та «Корона».

Арчі Рено

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 9
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британський актор Арчі Рено зіграв юриста Джонатана «Джонні» Воррена. Арчі Рено відомий за фільмами «Інша Зої» та «Підвищення».

Селія Імрі

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 10
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британська акторка Селія Імрі виконала роль досвідченої адвокатки, яка працює з командою Taylor & Byrne, Джой «Баджі» Бадж. Акторка відома за фільмами «Клуб убивств по четвергах» та «Готель «Меріголд». Кращий з екзотичних».

Нік Мохаммед

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 11
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британський актор Нік Мохаммед зіграв одного з ключових юристів Taylor & Byrne, Майкла Стефану. Найбільше він відомий роллю Нейтана Шеллі у серіалі «Тед Лассо».

Арчі Панджабі

Гучна премʼєра серіалу «Війна»: що відомо про сюжет та головних героїв фото 12
фото: скриншот HBO Max /YouTube

Британська акторка Арчі Панджабі виконала роль адвокатки Прудетт Мутті. Вона відома за роллю в серіалі «Гарна дружина».

Нагадаємо, у вересні, відбулася прем’єра кримінальної драми «Лінія вогню». Новий серіал розповідає історію родини Голлінгсвортів, представники якої служать у різних американських правоохоронних і федеральних структурах. До слова, виконавчою продюсеркою «Лінії вогню» стала Дженна Буш Гейгер, донька 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого.

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Теги: кіно Велика Британія серіал розлучення

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