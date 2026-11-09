Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС
Клієнти отримали листи, у яких ішлося про те, що Binance закриє акаунти в межах упорядкованого припинення діяльності
фото: depositphotos

Біржа відкинула розмови про негайне заморожування

Криптобіржа Binance 31 грудня припинить обслуговування акаунтів клієнтів у Франції, Іспанії, Італії та Польщі, які підпадають під дію європейських обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Crypto.news.

Біржа не змогла отримати ліцензію, необхідну для роботи в ЄС відповідно до нових правил для криптокомпаній. Користувачі мають вивести кошти до 29 листопада, інакше з них щомісяця стягуватимуть щонайменше 10 USDC за зберігання залишку на рахунку.

Поповнити такі акаунти вже не можна, але вивести криптовалюту й звичайні гроші клієнти ще можуть. Біржа відкинула розмови про негайне заморожування.

Клієнти у Франції отримали листи, у яких ішлося про те, що Binance France закриє акаунти в межах упорядкованого припинення діяльності. Такі самі повідомлення отримали клієнти в Іспанії, Італії та Польщі. Це може зачепити й українців, які живуть у цих країнах.

Плата становитиме 0,025% від залишку криптоактивів щомісяця, але не менше ніж 10 USDC. Мінімум діє для акаунтів із залишком приблизно до $40 тис. За залишку в $1 тис. плата становитиме 1%, за залишку в $100 – 10%. Якщо залишок на акаунті менший за суму плати, можуть списати весь залишок.

Першу плату розрахують 29 листопада й спишуть упродовж трьох днів, другу – після 24 грудня. Спочатку плату спишуть із USDC, а якщо їх бракує – з інших криптоактивів. Хто виведе весь залишок до 29 листопада, плати уникне, але біржа не обіцяла скасувати звичайні комісії за виведення.

Зауважимо, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance припинила надання частини послугу низці країн Європейського Союзу після того, як не змогла отримати ліцензію відповідно до нових вимог ЄС.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США поклало на Північну Корею відповідальність за викрадення понад $6 млрд у цифрових активах із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. За даними американського відомства, зловмисники вже переводять викрадені кошти в криптовалюту Ethereum, а згодом можуть відмити їх через децентралізовані фінансові сервіси.

Теги: криптовалюта Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зять Трампа сказав, що для досягнення всеосяжного й тривалого врегулювання необхідна пряма взаємодія між РФ та європейськими партнерами
Кушнер анонсував зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні переговорів
Сьогодні, 17:16
Російські мільярдери Алішер Усманов та Михайло Фрідман потрапили під санкції ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ
Швейцарія зняла санкції з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана
4 листопада, 19:23
Грегор Розумовський: «Є дуже відчутна різниця між нейтралітетом Швейцарії і нейтралітетом Австрії»
«Як страуси». Нащадок гетьмана Розумовського розкритикував австрійську владу за позицію у війні Росії з Україною
25 жовтня, 16:33
Прем'єр Бельгії Барт де Вевер зробив заяву про передачу Україні активів Росії
Бельгія оцінила перспективи використання заморожених активів РФ
22 жовтня, 12:50
До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів і 105 організацій
ЄС готує нові санкції проти 12 російських бізнесменів
21 жовтня, 16:48
Супутникові термінали Starlink, які використовують для зв'язку в Україні
Європа шукає заміну Starlink для України: що може стати альтернативою
16 жовтня, 02:40
Російський диктатор Путін
Чому світ не може зупинити одну країну і одну людину? Авторська стаття
15 жовтня, 23:02
ЄС переглянув санкції проти оточення Лукашенка
ЄС зняв санкції з двох наближених до Лукашенка бізнесменів
15 жовтня, 15:59
Бернем: Нашим найближчим пріоритетом є забезпечення успішного результату на саміті, і я вважаю, що після цього нам слід розпочати серйозний діалог щодо різних варіантів наших відносин
Велика Британія та ЄС домовилися провести саміт щодо «перезавантаження» Brexit
13 жовтня, 05:29

Бізнес

Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС
Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС
За що відповідають рієлтори? Посередники на ринку нерухомості виступили проти реформи ринку, запропонованої депутатами
За що відповідають рієлтори? Посередники на ринку нерухомості виступили проти реформи ринку, запропонованої депутатами
Фонд держмайна виявив на заводі «Індар» нові фінансові схеми і 30 «мертвих душ»
Фонд держмайна виявив на заводі «Індар» нові фінансові схеми і 30 «мертвих душ»
Рієлторів хочуть загнати в одну спілку. Депутатка пояснила причину
Рієлторів хочуть загнати в одну спілку. Депутатка пояснила причину
Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу
Завод «Кримський титан» в окупованому Армянську зупинив роботу
ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі
ICC Ukraine: експорт брухту має приносити вигоду не лише трейдерам, а й державі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
105K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Сьогодні, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Сьогодні, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Сьогодні, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Сьогодні, 14:10
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
Сьогодні, 13:32
Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ
Сьогодні, 12:53

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua