Криптобіржа Binance закриє акаунти клієнтів у чотирьох країнах ЄС

Клієнти отримали листи, у яких ішлося про те, що Binance закриє акаунти в межах упорядкованого припинення діяльності

Біржа відкинула розмови про негайне заморожування

Криптобіржа Binance 31 грудня припинить обслуговування акаунтів клієнтів у Франції, Іспанії, Італії та Польщі, які підпадають під дію європейських обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Crypto.news.

Біржа не змогла отримати ліцензію, необхідну для роботи в ЄС відповідно до нових правил для криптокомпаній. Користувачі мають вивести кошти до 29 листопада, інакше з них щомісяця стягуватимуть щонайменше 10 USDC за зберігання залишку на рахунку.

Поповнити такі акаунти вже не можна, але вивести криптовалюту й звичайні гроші клієнти ще можуть. Біржа відкинула розмови про негайне заморожування.

Клієнти у Франції отримали листи, у яких ішлося про те, що Binance France закриє акаунти в межах упорядкованого припинення діяльності. Такі самі повідомлення отримали клієнти в Іспанії, Італії та Польщі. Це може зачепити й українців, які живуть у цих країнах.

Плата становитиме 0,025% від залишку криптоактивів щомісяця, але не менше ніж 10 USDC. Мінімум діє для акаунтів із залишком приблизно до $40 тис. За залишку в $1 тис. плата становитиме 1%, за залишку в $100 – 10%. Якщо залишок на акаунті менший за суму плати, можуть списати весь залишок.

Першу плату розрахують 29 листопада й спишуть упродовж трьох днів, другу – після 24 грудня. Спочатку плату спишуть із USDC, а якщо їх бракує – з інших криптоактивів. Хто виведе весь залишок до 29 листопада, плати уникне, але біржа не обіцяла скасувати звичайні комісії за виведення.

Зауважимо, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance припинила надання частини послугу низці країн Європейського Союзу після того, як не змогла отримати ліцензію відповідно до нових вимог ЄС.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США поклало на Північну Корею відповідальність за викрадення понад $6 млрд у цифрових активах із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. За даними американського відомства, зловмисники вже переводять викрадені кошти в криптовалюту Ethereum, а згодом можуть відмити їх через децентралізовані фінансові сервіси.