Юридична драма «Все чесно» з Кім Кардаш'ян: сюжет та дата виходу другого сезону

Адвокатки популярної юридичної фірми «Ґрант, Ронсон і Ґрін» опиняться на межі кризи

4 листопада стартує другий сезон серіалу «Все чесно» з моделлю та інтернет-знаменитістю Кім Кардаш'ян, яка повернеться в головній ролі адвокатки Аллури Ґрант, що займається зі своєю командою справами гучних розлучень заможних клієнтів. Що чекає головних героїв серіалу в новому сезоні, дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем’єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Про що серіал «Все чесно»

Дата виходу: 4 листопада

4 листопада Платформа: Hulu / Disney+

Hulu / Disney+ Жанр: юридична драма

юридична драма У ролях: Кім Кардаш'ян, Наомі Воттс, Нісі Неш-Беттс, Сара Полсон, Ґленн Клоуз, Теяна Тейлор, Метью Носка

У центрі подій серіалу юридична фірма Grant, Ronson & Greene, яку заснували три адвокатки після того, як залишили компанію, де керівні посади обіймали переважно чоловіки. Аллура Ґрант, Ліберті Ронсон та Емеральд Ґрін зосередилися на справах про розлучення впливових і заможних пар. Для їхніх клієнтів розрив шлюбу часто є боротьбою за майно, гроші та репутацію.

Усе чесно. Офіційний трейлер

Сюжет другого сезону серіалу «Все чесно»

У другому сезоні героїні знову зіткнуться з непростими справами та водночас особистими конфліктами. Напруга всередині команди створюватиме суперництво та проблеми. До того ж дещо може поставити під загрозу майбутнє фірми. Однією з головних суперниць адвокаток залишиться Каррінгтон «Карр» Лейн, яку грає Сара Полсон. У трейлері героїні конфліктують, погрожують одна одній та конкурують.

Подробиці створення та виходу другого сезону

Творцем серіалу став продюсер та режисер Раян Мерфі, автор серіалів «Американська історія жахів», «Монстр», «Ворожнеча» та інших культових робіт. Перший сезон стартував у листопаді 2025 року й отримав неоднозначні відгуки. Водночас за результатами перших трьох днів переглядів він став найуспішнішим запуском оригінального ігрового серіалу Hulu за три роки. Проєкт також здобув дві номінації на премію «Еммі» за сучасні зачіски та грим.

Другий сезон складатиметься з восьми епізодів. Перші три серії стануть доступними 4 листопада на Hulu та Disney+ для відповідних передплатників. Наступні епізоди виходитимуть щосереди, а останні серії сезону заплановані на 2 грудня.

Актори другого сезону серіалу «Все чесно»

Кім Кардаш'ян

Модель та блогерка Кім Кардаш'ян повернеться до ролі адвокатки Аллури Ґрант. Вона відома за роллю в серіалі «Американська історія жахів: Делікатна». Для Кім Кардаш'ян роль Аллури стала однією з найважливіших у її акторській кар'єрі.

У 2019 році вона розпочала навчання за спеціальною програмою юридичної підготовки в Каліфорнії, яка дає змогу претендувати на складання адвокатського іспиту без традиційного навчання в юридичному університеті.

У 2021 році склала проміжний іспит baby bar, необхідний для продовження такої підготовки. Вона також долучалася до кампаній за реформування кримінального правосуддя у США. Водночас повноцінного статусу адвокатки Кардаш'ян не отримала. Крім виконання головної ролі, вона є виконавчою продюсеркою серіалу разом зі своєю матір'ю Кріс Дженнер.

Наомі Воттс

Наомі Воттс знову зіграє у серіалі співзасновницю компанії Ліберті Ронсон. Акторка відома за фільмами «Малголланд Драйв», «Дзвінок», «Кінг-Конг» і «Неможливе».

Нісі Неш-Беттс

Американська акторка та телеведуча Нісі Неш-Беттс повернеться до ролі колишньої поліцейської Емеральд Ґрін. Серед відомих робіт серіали «Рено 911!», «Коли вони нас побачать» і «Монстр: Історія Джеффрі Дамера».

Сара Полсон

Голлівудська акторка Сара Полсон знову зіграє адвокатку Каррінгтон «Карр» Лейн. Акторка є зіркою серіалів «Американська історія жахів» та «Ретчед», а також відома за фільмами «12 років рабства», «Керол» і «8 подруг Оушена».

Ґленн Клоуз

Титулована акторка Ґленн Клоуз повернеться до ролі досвідченої адвокатки Діни Стендіш. Грала у стрічках «Фатальний потяг», «Небезпечні зв'язки» та «Дружина».

Теяна Тейлор

Співачка Теяна Тейлор знову зіграє молоду юристку Мілан. Акторка також знімалася у фільмах «Тисяча й один», «Книга Кларенса» та «Солом'яний будинок».

Метью Носка

Модель Метью Носка повернеться до ролі чоловіка Аллури та професійного спортсмена Чейза Манро. Грав також у стрічках «Ідеальна залежність» та «Нехай іде сніг».

Новим учасником акторського складу став бразильський актор Кауан Реймонд. Він зіграв охоронця Аллури, між ними можуть зʼявитися стосунки. У гостьових ролях з'являться Деніз Річардс, Марго Мартіндейл, Джеймі Преслі, Дорінда Медлі Медлі, яка відома участю в реаліті-шоу «Справжні домогосподарки Нью-Йорка» та інші.

Нагадаємо, у жовтні відбулася прем’єра серіалу «Війна». Нова юридична драма розповідає про дві юридичні фірми, які змагатються у гучній справі відомої британської родини. Сюжет премʼєри розгортається навколо двох лондонських юридичних фірм Cathcarts & Sons та Taylor & Byrne. Їхні команди отримають справу про розлучення британського бізнесмена Моргана Гендерсона та його дружини, акторки Карли Дюваль.