Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним

Барак Обама розкритикував адміністрацію Трампа за позицію щодо України

Колишній президент США Барак Обама висловив критику на адресу нинішньої американської адміністрації Дональда Трампа через її підхід до війни в Україні. Про це пише «Главком».

Політик заявив, що Білий дім стає на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним та зраджує українців, які виборюють власну свободу та демократію.

Коментуючи діяльність команди Трампа, Обама наголосив, що там працюють «несерйозні люди», а наслідки їхньої несерйозності та дій зараз доводиться розплачуватися всім.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, президент США Дональд Трамп на мітингу в Техасі 27 жовтня вчергове заявив, що Вашингтон мав отримати гроші за допомогу Україні за часів Джо Байдена, і назвав суму в $350 млрд.

Виступаючи перед прихильниками в порту Корпус-Крісті, Трамп сказав, що Байден «багато чого віддав» і міг би щось за це вимагати: «це Європа, вони можуть платити». За його словами, коли він прийшов до влади, то одразу заявив європейцям, що вони мають платити за ракети, які США їм постачають, і ті погодилися. Європейці, стверджує президент, платять «мільярди й мільярди», а потім, «здається», передають зброю Україні чи комусь іще. Байден, за його словами, міг би про це попросити, але віддав $350 млрд, і США «нічого не отримали».