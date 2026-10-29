Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним
Обама: Білий дім схиляє коліна перед Володимиром Путіним і зраджує українців
скріншот з відео

Барак Обама розкритикував адміністрацію Трампа за позицію щодо України

Колишній президент США Барак Обама висловив критику на адресу нинішньої американської адміністрації Дональда Трампа через її підхід до війни в Україні. Про це пише «Главком».

Політик заявив, що Білий дім стає на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним та зраджує українців, які виборюють власну свободу та демократію.

Коментуючи діяльність команди Трампа, Обама наголосив, що там працюють «несерйозні люди», а наслідки їхньої несерйозності та дій зараз доводиться розплачуватися всім.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, президент США Дональд Трамп на мітингу в Техасі 27 жовтня вчергове заявив, що Вашингтон мав отримати гроші за допомогу Україні за часів Джо Байдена, і назвав суму в $350 млрд. 

Виступаючи перед прихильниками в порту Корпус-Крісті, Трамп сказав, що Байден «багато чого віддав» і міг би щось за це вимагати: «це Європа, вони можуть платити». За його словами, коли він прийшов до влади, то одразу заявив європейцям, що вони мають платити за ракети, які США їм постачають, і ті погодилися. Європейці, стверджує президент, платять «мільярди й мільярди», а потім, «здається», передають зброю Україні чи комусь іще. Байден, за його словами, міг би про це попросити, але віддав $350 млрд, і США «нічого не отримали».

Теги: США Барак Обама Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції
8 жовтня, 13:32
Державний секретар США Марко Рубіо
А якби Україна капітулювала? Чому перемога Росії могла б стати катастрофою для Заходу
21 жовтня, 22:04
Американець не зазнав жодної поразки з кар'єру
Легендарний Флойд Мейвезер висловився про Трампа
15 жовтня, 12:25
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков погодився з Рубіо та зробив заяву про переговори з Україною
Кремль визнав проблеми з мирними переговорами
9 жовтня, 08:15
Флеш: Зараз ми ведемо активні переговори з Пентагоном, SpaceX та урядом США. І зараз ми не знаємо, яким буде рішення
Флеш заявив, що Україна веде переговори зі США щодо скасування обмеження Starlink
17 жовтня, 00:07
Венс: Я думаю, в глибині душі він людина, яка дбає про інтереси Росії – так, як він їх бачить
Віцепрезидент США розповів, що думає про Путіна
18 жовтня, 03:02
Меланія та Дональд Трамп понад 20 років перебувають у шлюбі
Дональд Трамп принизив дружину на очах американців (відео)
20 жовтня, 19:40
За повідомленням Білого дому, локальне перемир’я має розпочатися 29 жовтня
Трамп зробив заяву про перемир'я між Україною та РФ
23 жовтня, 19:45
Дональд Трамп пов’язував зростання вартості бензину з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах та діями демократів
Венс пояснив стрибки цін на пальне у США і згадав «нікчемних диктаторів»
27 жовтня, 03:48

Політика

Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами
Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами
Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним
Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним
Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні
Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні
Туреччина заявила про готовність сприяти відновленню дипломатії між Україною та РФ
Туреччина заявила про готовність сприяти відновленню дипломатії між Україною та РФ
Болсонару оголосив себе «законним лідером» Бразилії після приїзду до США
Болсонару оголосив себе «законним лідером» Бразилії після приїзду до США
FT: Південна Корея відновлює взаємини з Росією на тлі охолодження зв'язків з Україною
FT: Південна Корея відновлює взаємини з Росією на тлі охолодження зв'язків з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
101K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua