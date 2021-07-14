  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    В США застрелили известного рэпера. Музыкант получил 64 пули

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В США застрелили известного рэпера. Музыкант получил 64 пули

    За свою жизнь Лондре Сильвестр попадал в тюрьму четыре раза

    Американский рэпер KTS Dre получил как минимум 64 пули и умер. Об этом сообщает издание The Sun.

    31-летнего музыканта, чье настоящее имя — Лондре Сильвестр, застрелили в Чикаго. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти артиста. Незадолго до этого он вышел из тюрьмы округа Кук.

    Как рассказали в больнице, нападавшие сели в свои автомобили и сразу же уехали. Там предположили, что нападение на KTS Dre было спланированным, в то время как две женщины в возрасте 35 и 60 лет оказались случайными жертвами. Они получили ранения, но выжили.

    За свою жизнь Лондре Сильвестр попадал в тюрьму четыре раза. Три раза были связаны с незаконным хранением оружия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Читайте также: Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В США застрелили известного рэпера. Музыкант получил 64 пули