В США застрелили известного рэпера. Музыкант получил 64 пули

За свою жизнь Лондре Сильвестр попадал в тюрьму четыре раза

Американский рэпер KTS Dre получил как минимум 64 пули и умер. Об этом сообщает издание The Sun.

31-летнего музыканта, чье настоящее имя — Лондре Сильвестр, застрелили в Чикаго. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти артиста. Незадолго до этого он вышел из тюрьмы округа Кук.

Как рассказали в больнице, нападавшие сели в свои автомобили и сразу же уехали. Там предположили, что нападение на KTS Dre было спланированным, в то время как две женщины в возрасте 35 и 60 лет оказались случайными жертвами. Они получили ранения, но выжили.

За свою жизнь Лондре Сильвестр попадал в тюрьму четыре раза. Три раза были связаны с незаконным хранением оружия.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.