Кого хочешь выбирай. Клан Кардашьян разделся для совместной съемки в белье (фото)

Девушки представили новую коллекцию бренда Ким, которую она представила ко Дню святого Валентина

Красотки из семейства Кардашьян уже на весь мир прославились своими женственными изгибами, которые даже задали моду на новый популярный тип фигуры. Девушки не стесняются продемонстрировать его при любой удобной возможности, и именно такая представилась, когда 40-летняя Ким Кардашьян объявила о пополнении у своего бренда Skims.

Бизнесвумен представила новую коллекцию нижнего белья в пяти классических цветах: белом, черном, бежевом, красном и розовом. Такие романтичные оттенки как нельзя кстати подошли ко Дню святого Валентина, к которому Ким и приурочила выпуск. Вместе с ней на фото появились и ее сестры — Кендалл и Кайли Дженнер.

Девушки позировали перед камерой в различных комплектах и принимали соблазнительные позы, подходящие празднику. Но больше всего отличилась 25-летняя Кендалл, чье крошечное нижнее белье не оставило фанатам совсем никаких шансов. Но не все остались в восторге — у многих девушек такие фото вызвали большие комплексы.

В Твиттере пользовательницы Сети сравнивали свои неидеальные тела с фигурой Кендалл — ангела Victoria’s Secret, и, разумеется, результаты были не в их пользу. Некоторые пытались донести до расстроенных девушек, что никто не может сравниться с моделью, потому что ее внешностью (которой она зарабатывает) занимается целая команда диетологов, тренеров, стилистов и косметологов. Это в какой-то мере подтвердила и сама Кендалл.

Мне просто дико повезло, и я осознаю и ценю это. Но я хочу, чтобы вы знали, у меня тоже бывают очень плохие дни. А еще я вас слышу! Вы прекрасны такими, какие вы есть! И не все бывает на самом деле таким идеальным, каким кажется на первый взгляд

Кендалл ДженнерРанее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.