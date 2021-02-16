«Самая красивая девочка в мире» повзрослела, и теперь волнует Сеть пикантным фото

Обнаженную грудь модель прикрывает руками

Тилан Блондо было всего 4 года, когда СМИ окрестили ее «самой красивой девочкой в мире». Громкий титул мгновенно превратил малышку в самую высокооплачиваемую модель в мире.

В данный момент 19-летняя француженка продолжает модельную карьеру, сотрудничает с крупными брендами и активно ведет блог в соцсетях. Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» частенько радует фанатов откровенными и провокационными кадрами.

Так, в начале года Тилан опубликовала кадры из фотосессии, на которой она запечатлена в белоснежной юбке в пол. Обнаженную грудь модель прикрывает руками. Дополнил образ короткий черный парик.

Публикация Блондо набрала более 80 тысяч лайков и огромное количество восхищенных комментариев:

«О Боже, ты прекрасна», «Это выглядит очень эстетично, но при этом совсем не пошло», «Напомнила мне Токио из сериала «Бумажный дом», «Настоящая модель, просто нет слов», - комемнтируют фото пользователи сети.

Напомним, что взорвавшей мир моды Тилан пришлось сделать паузу в моделинге из-за неоднозначной фотосессии для журнала Vogue. По мнению критиков, 10-летняя на тот момент девочка выглядела слишком откровенно для своего юного возраста.

К счастью, скандал лишь на время прервал карьеру молодой француженки.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.