Американец хочет отсудить у жены $80 тысяч из-за разбросанных тапочек

Точный возраст фигурантов дела не называется

Житель американского города Кливленд (штат Огайо) подал в суд на жену после того, как упал с лестницы из-за разбросанных тапочек. Сумма иска составила порядка 80 тысяч долларов.

Как сообщает портал Cleveland.com, в феврале 2018 года Джон Уолворт нес в подвал дома ящик с четырьмя литровыми кувшинами с уксусом и не заметил лежавшие на пороге тапочки своей супруги Джуди Хури. Мужчина споткнулся о них и упал с лестницы, из-за чего сломал ногу и обе руки. Переломы потребовали операционного вмешательства. В итоге Уолворт потратил на лечение около 80 тысяч долларов.

В октябре 2019 года американец попытался взыскать эту сумму с жены, подав на нее в суд и назвав произошедшее в исковом заявлении "трагическим и жестоким" событием. Разбирательство затянулось почти на два года, и на этой неделе суд Огайо отказал истцу в его требованиях, постановив, что тапочки лежали на открытом пространстве и Уолворту ничего не мешало их увидеть.

Портал не называет точный возраст фигурантов дела, однако известно, что Хури вышла на пенсию за несколько лет до падения своего супруга с лестницы. На тот момент они знали друг друга уже много десятилетий, встречались три года и год как были обручены. В промежуток времени между инцидентом и поданным иском пара даже успела пожениться. Отмечается, что на момент вынесения решения Уолворт и Хури все еще находятся в браке.

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