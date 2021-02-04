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    56-летняя Моника Беллуччи без юбки шокировала поклонников дерзким образом (фото)

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    <p>56-летняя актриса Моника Беллуччи стала героиней провокационной съемки</p> <div></div> - 56-летняя Моника Беллуччи без юбки шокировала поклонников дерзким образом (фото)

    56-летняя актриса Моника Беллуччи стала героиней провокационной съемки

    Итальянская актриса позировала перед камерой в ультраоткровенном образе

    56-летняя актриса Моника Беллуччи приняла участие в фотосессии для модного бренда. Стилисты подобрали Монике наряд в стиле total black. Она облачилась в боди, черные колготки и накинула на плечи удлиненный жакет. Беллуччи предпочла не надевать юбку.

    Бывшая жена французского актера Венсана Касселя оставила волосы распущенными и сделала легкий макияж. Она нанесла дымчатые тени, подчеркнула форму глаз с помощью черного кайала и использовала помаду кораллового оттенка.

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    56-летняя Моника Беллуччи без юбки шокировала поклонников дерзким образом (фото)
    56-летняя Моника Беллуччи без юбки шокировала поклонников дерзким образом (фото)

    Поклонники пришли в восторг от цветущего вида актрисы. «Завораживающий снимок. Вы — само совершенство!», «Вы заметно похудели», «И не скажешь, что этой красотке уже 56!», «Сексуальность зашкаливает! Соблазнила мужчин роскошными ногами и сочными губами», «К этим часикам не хватает брюк», «Потрясающая модель — сексуальная и женственная», — восхищенно отметили фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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