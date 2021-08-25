Баскова так шокировала внешность Повалий, что он забыл слова песни (видео)

Я тебя увидел и обалдел, – отшутился российский певец

На российском песенном фестивале «Новая волна», который проходил с 19 по 25 августа, выступили много украинских артистом, которые с началом российско-украинской войны проживают в стране агрессоре.

Так, на сцене в Сочи выступили Ани Лорак, Таисия Повалий, София Ротару, Maruv, Макс Барских, Светлана Лобода.

К слову, Таисия Повалий выступала вместе з Николаем Басковым, который в очередной раз забыл слова прямо на сцене, «обвинив» в этом превосходный внешний вид украинской певицы.

«Я тебя увидел и обалдел», – отшутился российский певец.

Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.