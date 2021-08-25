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    Баскова так шокировала внешность Повалий, что он забыл слова песни (видео)

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    Баскова так шокировала внешность Повалий, что он забыл слова песни (видео)

    Я тебя увидел и обалдел, – отшутился российский певец

    На российском песенном фестивале «Новая волна», который проходил с 19 по 25 августа, выступили много украинских артистом, которые с началом российско-украинской войны проживают в стране агрессоре.

    Так, на сцене в Сочи выступили Ани Лорак, Таисия Повалий, София Ротару, Maruv, Макс Барских, Светлана Лобода.

    К слову, Таисия Повалий выступала вместе з Николаем Басковым, который в очередной раз забыл слова прямо на сцене, «обвинив» в этом превосходный внешний вид украинской певицы.

    «Я тебя увидел и обалдел», – отшутился российский певец.

    Ранее «Скотч» сообщал, как выглядела Елена Зеленская на День Независимости.

    Супруга президента нарядилась в белую рубашку с классическим воротничком и объемной вышивкой белым цветом, а также белую юбку. Первая леди не перегружали образ яркими аксессуарами. Зеленская также выбрала скромный макияж, а волосы распустила.

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    Теги: Новая волна российский певец Таисия Повалий
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    Баскова так шокировала внешность Повалий, что он забыл слова песни (видео)