Блогерша набила дурацкое тату во рту и теперь стесняется идти к дантисту (фото)

«Само исчезнет», — думала жительница Австралии

Школьница сделала глупое тату во рту, думая, что оно временное. Спустя три года она стесняется идти к дантисту

«Само исчезнет», — думала жительница Австралии, когда набила нелепое тату на губе во время учебы, но что-то пошло не так. Лишь спустя три года она поняла: глупая здесь не татуировка. Теперь ее стоматолога ожидает довольно нескромный сюрприз во рту девушки.

Пользовательница тиктока Линн под ником Linnealuvsu опубликовала видео, в котором поделилась своим сожалением. Она показала неудачную татуировку, сделанную еще во время учебы в школе.

Как объяснила девушка, она набила тату со словом Pussy («Киска») на внутренней стороне нижней губы в 2018 году, думая, что это довольно забавно. Девушка была уверена, что чернила со временем выцветут и станут незаметны, а зря.

«Да, я нанесу это себе на губу, все равно тату потускнеет, и это довольно смешно», — подписала Linnealuvsu свой тикток, искренне кивая в камеру.

Однако в следующем кадре она показывает свою татуировку на внутренней стороне губы, которая спустя три года после неверного решения все еще на месте. Судя по лицу девушки на видео, она полностью осознает, как сильно заблуждалась насчет стойкости чернил.

Прошло три года. У Линни все еще есть татуировка Pussy на губе, но это уже не смешно, — дописала Linnealuvsu в видео.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.