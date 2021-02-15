Блогерша с лишним весом повторила фото Ким Кардашьян в бикини и рассмешила сеть

Публикация рассмешила фанатов блогерши

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На оригинальном кадре Кардашьян запечатлена в бежевом бикини с принтом с завязками вокруг талии. Барбер, в свою очередь, также снялась в купальном костюме, обвязав живот белой лентой. «Милая перевязанная ветчина», — подписала она коллаж, набравший 612 тысяч лайков.

instagram.com/celestebarber/

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Селеста, я тебя обожаю, никогда не переставай этим заниматься», «Ты выглядишь лучше!», «Я ждала эту фотографию, спасибо!», «Это теперь мой любимый снимок», «Я кричу от смеха», — писали они.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.