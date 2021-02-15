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    Курьез

    Блогерша с лишним весом повторила фото Ким Кардашьян в бикини и рассмешила сеть

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    Блогерша с лишним весом повторила фото Ким Кардашьян в бикини и рассмешила сеть
    Фото: @celestebarber / Instagram

    Публикация рассмешила фанатов блогерши

    Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской модели и предпринимательницы Ким Кардашьян. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

    На оригинальном кадре Кардашьян запечатлена в бежевом бикини с принтом с завязками вокруг талии. Барбер, в свою очередь, также снялась в купальном костюме, обвязав живот белой лентой. «Милая перевязанная ветчина», — подписала она коллаж, набравший 612 тысяч лайков.

    instagram.com/celestebarber/
    instagram.com/celestebarber/

    Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Селеста, я тебя обожаю, никогда не переставай этим заниматься», «Ты выглядишь лучше!», «Я ждала эту фотографию, спасибо!», «Это теперь мой любимый снимок», «Я кричу от смеха», — писали они.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес шутки курьез
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