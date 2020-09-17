Бойкость сторожевой собаки: почтальон засняла кота, который отчаянно защищает дом (видео)



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Дебра даже загрузила несколько видео на YouTube, чтобы ими могло насладиться как можно больше людей

Кто решил, что именно пес должен охранять вашу территорию? Может, с этим заданием куда лучше справился бы ваш кот! Ведь эти хвостатые товарищи по натуре те еще охотники.

В доказательство большого кошачьего потенциала в сторожевой сфере, мы поведаем вам о коте, который с полной самоотдачей гоняет почтальона! Жительница канадского города Онтарио, Дебра Андерсон, работает местным почтальоном и по долгу службы частенько встречается со сторожевым котом в одном из домов. Приметив Дебру, усатый защитник начинает нервничать, шипеть и бросаться на женщину! Как хорошо, что их разделяет наглухо закрытое окно.

Дебре, как почтальону, не привыкать встречаться с хвостатыми охранниками. Однако женщина не скрывает, что этот кот будет пострашнее многих собак, с которыми ей приходилось видеться!

«И так каждый день! Люблю свою работу»

Дебра даже загрузила несколько видео на YouTube, чтобы ими могло насладиться как можно больше людей. Вот что она написала под одним из них:

«Каждый день я сталкиваюсь с этим атакующим котом. Это изюминка моего маршрута, и я люблю его! Но я уверена, что он разорвет мне лицо, если его не удержит окно».

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.