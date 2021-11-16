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    Мужчина с полностью татуированным телом показал, каким был раньше (фото)

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    Мужчина с полностью татуированным телом показал, каким был раньше (фото)

    Парень рассказал, как изменилось его тело спустя 10 лет после первой татуировки

    Мужчина из Канады, известный в сети под именем Реми, показал своей аудитории в Instagram фото, на которых его тело ещё без многочисленных рисунков на коже. У парня есть множество татуировок, пирсинга на лице и наколок на голове.

    Фото: Instagram/@ephemeral_remy

    В описании под фото парень поделился: «Прошло десять лет с того момента, как на моем лице появилась первая татуировка. По всем стереотипам, я уже должен быть полным неудачником, однако я стал отцом, мужем и у меня давно есть собственный дом. При этом я никогда не жертвовал своей любовью в пользу токсичных стандартов общества».

    Подписчики поддержали парня более шестью тысячами лайков и сказали что он прекрасен как внутри так и снаружи.

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    Теги: татуировка дом Instagram
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    Мужчина с полностью татуированным телом показал, каким был раньше (фото)