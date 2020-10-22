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    Курьез

    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации

    • Розсилка
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации

    А вы видите лица в обыденных предметах?

    Вы когда-нибудь видели лица в чашке кофе, бегемота в облаках, улыбающуюся физиономию в цветке? Не волнуйтесь, вы не сумасшедший, вы — человек с богатой фантазией. Эта забавная способность называется парейдолия — психологический феномен, благодаря которому мы можем увидеть человеческие лица в неодушевленных предметах.

    Художник Кит Ларсен (Keith Larsen) тоже видит лица в окружающем мире и создает из этих гримас забавные иллюстрации, наделяя вещи характером.

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    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации
    Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации

    «Видеть лица в повседневных вещах — это всегда весело. Мне нравится представлять, как бы они выглядели и что думали, если бы стали настоящими», — говорит иллюстратор, в коллекции которого уже сотни смешных рисунков и почти 50 тысяч подписчиков в Instagram.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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