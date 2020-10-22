Художник превращает гримасы вещей в забавные иллюстрации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

А вы видите лица в обыденных предметах?

Вы когда-нибудь видели лица в чашке кофе, бегемота в облаках, улыбающуюся физиономию в цветке? Не волнуйтесь, вы не сумасшедший, вы — человек с богатой фантазией. Эта забавная способность называется парейдолия — психологический феномен, благодаря которому мы можем увидеть человеческие лица в неодушевленных предметах.

Художник Кит Ларсен (Keith Larsen) тоже видит лица в окружающем мире и создает из этих гримас забавные иллюстрации, наделяя вещи характером.

«Видеть лица в повседневных вещах — это всегда весело. Мне нравится представлять, как бы они выглядели и что думали, если бы стали настоящими», — говорит иллюстратор, в коллекции которого уже сотни смешных рисунков и почти 50 тысяч подписчиков в Instagram.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.