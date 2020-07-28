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    Жизнь

    Netflix анонсировал приквел «Ведьмака»

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    Netflix анонсировал приквел «Ведьмака»

    Время начала съемок не раскрывается

    Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

    Новый сериал «Ведьмак: Происхождение крови» будет состоять из шести частей. В нем будет описана история «за 1200 лет до появления Геральта из Ривии, когда миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и появился первый ведьмак».

    Время начала съемок не раскрывается. Известно, что над сериалом работают шоураннер и исполнительный продюсер «Ведьмака» Деклан де Барра и Лорен Шмидт Хиссрик. По информации портала Deadline, автор саги, писатель Анджей Сапковский станет креативным консультантом телешоу.

    Ранее мы показывали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

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    фотография животные
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