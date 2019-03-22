Экс-бойфренда Линдси Лохан пригласили в Ватикан написать картину вместе с Папой Римским



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Еще одним художником-неформалом, который нарисовал «полотно» вместе с главой католической церкви, стал «Мистер Мозгоправ» Тьерри Гетта

Папа Римский Франциск пригласил художников-неформалов Доминго Запату и Тьерри Гетту, известного как «Мистер Мозгоправ», в Ватикан, чтобы написать картину, посвященную теме иммигрантов. Выбор этих персон был не случайным. У Запаты испанские корни, и он живет в Нью-Йорке.

Что же касается Гетты, то он родился во Франции и сейчас живет в Лос-Анджелесе. Доминго написал на холсте по-испански «Я человек», а мастер стрит-арта Тьерри намалевал розовым цветом «Жизнь прекрасна», сопроводив свой «шедевр» сердечком. Что же касается Папы Римского, то он нарисовал крест и птичку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Domingo Zapata (@domingozapata) 21 Мар 2019 в 11:23 PDT

После Запата признал, что нервничал по поводу встречи с главой католической церкви и камер. Однако Франциск его успокоил. «Расслабься, теперь я раскрашу тебя», - сказал Папа Римский и нарисовал зеленой краской крест и птичку на лацкане его нового костюма темно-синего цвета, который тот купил по настоянию своей матери по такому случаю.