Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд

В соцсетях пенсионер прозвали «самым стильным дедушкой в интернете», а его аккаунт уже набрал миллион подписчиков

Познакомьтесь с Gramps. Он родился в Словении, ему 75 лет, а его самое большое увлечение — мода и уличная одежда.

Как пишет Bored Panda, его внук, фотограф Янник Дифенбах, начал публиковать фото с образами деда в инстаграме.

Помимо собственных луков Gramps великолепно воссоздает образы знаменитостей, в частности Канье Уэста, Джастина Бибера, A$AP Rocky, однажды он даже сделал свою версию наряда Берни Сандерса (тот самый наряд с инаугурации, ставший мемом).

В соцсетях его прозвали «самым стильным дедушкой в интернете», а число его подписчиков уже достигло 1 миллиона.

Оцените, как точно он воссоздает образы знаменитостей.

Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.