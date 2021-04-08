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    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд

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    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд

    В соцсетях пенсионер прозвали «самым стильным дедушкой в интернете», а его аккаунт уже набрал миллион подписчиков

    Познакомьтесь с Gramps. Он родился в Словении, ему 75 лет, а его самое большое увлечение — мода и уличная одежда.

    Как пишет Bored Panda, его внук, фотограф Янник Дифенбах, начал публиковать фото с образами деда в инстаграме.

    Помимо собственных луков Gramps великолепно воссоздает образы знаменитостей, в частности Канье Уэста, Джастина Бибера, A$AP Rocky, однажды он даже сделал свою версию наряда Берни Сандерса (тот самый наряд с инаугурации, ставший мемом).

    В соцсетях его прозвали «самым стильным дедушкой в интернете», а число его подписчиков уже достигло 1 миллиона.

    Оцените, как точно он воссоздает образы знаменитостей.

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    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд
    Внук зарегистрировал дедушку в Instagram. Теперь пенсионер воссоздает образы звезд

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: знаменитости одежда курьез
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