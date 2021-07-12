Курьезные фото, вызывающие почти физический дискомфорт

«Заставили меня страдать»

Несколько лет назад американские ученые сделали вывод, что людям больше нравится смотреть плохие новости, нежели хорошие. Просматривая негативные материалы, человек автоматически учится на чужом опыте. Скорее всего, благодаря именно этой особенности человеческой психики на свет появился сабреддит с довольно красноречивым названием «Заставь меня страдать».

В этом разделе пользователи портала Reddit ежедневно делятся фотографиями, которые могут вызвать у человека эмоциональный и даже физический дискомфорт. Именно такие снимки можете найти, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.