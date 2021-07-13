Живое произведение искусства. Над окрасом этих животных природа как следует постаралась (фото)

Глядя на снимки этих очаровательных питомцев, можно в очередной раз убедиться в том, что лучшим художником на земле является сама природа

Для каждого хозяина его питомец особенный и неповторимый, и оттого, что так думают абсолютно все владельцы домашних любимцев, сторонний человек не заметит особой уникальности тех или иных котиков и собачек.

Однако взглянув на героев нашей подборки, вы сможете убедиться в том, что некоторые хвостатые друзья неспроста носят звание самых необычных пушистиков и уж точно обратят на себя внимание каждого прохожего!

«Мой кот — уникальный экземпляр», «Это Энзо и его уникальное родимое пятнышко», «Познакомьтесь с Мухой — нашим необычным котом», «Она родилась с едва заметными белыми полосками под глазами, но с возрастом почти полностью побелела из-за витилиго. Она счастливая, здоровая и неповторимая кошечка», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.