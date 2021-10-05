  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка фото, которые изумят даже бывалых скептиков

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка фото, которые изумят даже бывалых скептиков

    Кадры, которые заставят удивиться любого

    Хорошо знакомые нам вещи могут открыться с новой стороны, если взглянуть на них с неожиданного ракурса. Именно это мы и предлагаем вам сделать с помощью нашей подборки снимков из серии «Все познается в сравнении».

    Будь то звездное небо или размер машин — уверены, эти кадры заставят ваши брови поползти вверх.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Звёздное небо в обычную ночь и в то время, когда во всем районе отключили электричество.
    Татуировка + витилиго: превращение комплекса в искусство.
    «Мой Triumph Spitfire 1977 года рядом с парой внедорожников Ford».
    Мужская и женская форма в пляжном волейболе.
    Кубическое окно в разное время суток.
    «Моему красавчику исполняется год».
    Как выглядит солнцезащитный крем под ультрафиолетовыми лучами.
    Несправедливость. Женские карманы по сравнению с мужскими.
    Диаметр вырубаемых в Канаде деревьев в сравнении с ростом человека.
    Женская сборная США по баскетболу против сборной Сальвадора.
    Одна из них — веточка, другая — личинка моли.
    Альтенбург (Германия) до и после наводнения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

    Читайте также: Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подборка фото, которые изумят даже бывалых скептиков