Подборка фото, которые изумят даже бывалых скептиков

Кадры, которые заставят удивиться любого

Хорошо знакомые нам вещи могут открыться с новой стороны, если взглянуть на них с неожиданного ракурса. Именно это мы и предлагаем вам сделать с помощью нашей подборки снимков из серии «Все познается в сравнении».

Будь то звездное небо или размер машин — уверены, эти кадры заставят ваши брови поползти вверх.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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