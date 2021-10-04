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    Когда логика и здравый смысл ушли прочь. Курьезные фото дизайнерских провалов

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    Когда логика и здравый смысл ушли прочь. Курьезные фото дизайнерских провалов

    У тех ребят логика все же есть, пусть и весьма странная

    Зачем поступать правильно, если можно как угодно иначе? Глядя на фото в этой подборке только такая мысль и приходит в голову. Те, кто это сделал, вовсе не адепты хаоса – у тех ребят логика все же есть, пусть и весьма странная.

    А тут просто что-то совсем бестолковое, но в то же время существующее в реальности. Будто, когда они это совершали, просто нажали на кнопку, которая активировала режим игнорирования логики.

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    на весь екран згорнути
    Ну а цифру 9 мы разместим там, где её меньше всего ожидают
    Кажется, в этой вафельнице невозможно сделать такую вафлю, как на картинке
    Коллега заряжает свой телефон. А потом жалуются, что Apple делает хлипкие провода.
    “У нас тут парковочные места расчертили”
    Лучше не чинить очки вообще, чем такой ремонт
    Вот что бывает, когда не продумываешь наперед свои действия, а действуешь на автомате
    Кресло для клиентов обошлось дорого, но начальник держит его в коморке вот в таком виде
    Защитили банкомат от инфекций, но не подумали, как им теперь пользоваться
    Школьные линейки привезли в огромных пустых коробках, хотя все поместились бы в одну
    Маска из сетчатой ткани – идеальная защита?
    Открыть баночку с напитком – дело непросто, не так ли?
    Ну, после долгого похода рекомендуется задирать ноги, но тут явно другой случай
    У вас тоже есть знакомый, который ест бананы вот так?
    У вас там что, кнопки закончились на полпути?
    Давайте будем маленький кусочек ананаса продавать втридорога в куче пластика, а потом жаловаться на глобальное загрязнение планеты
    Когда логика и здравый смысл ушли прочь. Курьезные фото дизайнерских провалов

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: шутки курьез
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    Когда логика и здравый смысл ушли прочь. Курьезные фото дизайнерских провалов