Когда логика и здравый смысл ушли прочь. Курьезные фото дизайнерских провалов

У тех ребят логика все же есть, пусть и весьма странная

Зачем поступать правильно, если можно как угодно иначе? Глядя на фото в этой подборке только такая мысль и приходит в голову. Те, кто это сделал, вовсе не адепты хаоса – у тех ребят логика все же есть, пусть и весьма странная.

А тут просто что-то совсем бестолковое, но в то же время существующее в реальности. Будто, когда они это совершали, просто нажали на кнопку, которая активировала режим игнорирования логики.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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