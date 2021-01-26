  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

    Не все коту масленица, и мейн-куны тоже бывают забавно-несуразными

    Какие прилагательные возникают в нашей голове, когда речь идет о мейн-кунах? Величественный, шикарный, огромный, пушистый, красивунный, внушительный, прекрасный, лучший — приблизительно такие. А как насчет «нелепый», «забавный» или «бестолковый»? Да как у нас только руки не отвалились такое написать про эту величественную, шикарную и так далее породу?!

    Но вот какая штука, у нас при себе есть доказательства того, что мейн-куны тоже люди. То есть просто коты — со своими причудливыми замашками и способностью получаться на снимках не безукоризненно. Не верите? Смотрите — мы подготовили для вас разоблачающий фотоматериал, который может стать для вас настоящим откровением.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

     Читайте также: Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Теги: кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies