Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

Не все коту масленица, и мейн-куны тоже бывают забавно-несуразными

Какие прилагательные возникают в нашей голове, когда речь идет о мейн-кунах? Величественный, шикарный, огромный, пушистый, красивунный, внушительный, прекрасный, лучший — приблизительно такие. А как насчет «нелепый», «забавный» или «бестолковый»? Да как у нас только руки не отвалились такое написать про эту величественную, шикарную и так далее породу?!

Но вот какая штука, у нас при себе есть доказательства того, что мейн-куны тоже люди. То есть просто коты — со своими причудливыми замашками и способностью получаться на снимках не безукоризненно. Не верите? Смотрите — мы подготовили для вас разоблачающий фотоматериал, который может стать для вас настоящим откровением.

Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.