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    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото

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    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото

    «Когда хотите попасть в историческое место в Азии, но вы слишком высоки для ворот»

    Наверное, многие из нас в детстве мечтали вырасти и стать как можно выше. Но те, у кого эта мечта сбылась, знают точно: быть высоким не всегда удобно. Нет, быть может, есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы смотреть на мир сверху, но в комплекте к этому чувству идут слишком низкие дверные проемы, зеркала, в которые не помещается голова, и сложность с подбором одежды.

    Да что говорить, сами посмотрите!

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    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото
    Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото

    «Когда хотите попасть в историческое место в Азии, но вы слишком высоки для ворот», «Потолок в ванной низковат», «Это дверь в доме моего тестя», «Самая удобная ванна, которая у меня когда-либо была», «Да уж, дизайн интерьеров не всегда настроен к высоким людям дружелюбно. Но бывают и такие провальные случаи, когда неудобно становится всем. У нас есть подборка с такими примерами», «Когда решила надеть каблуки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: фотография шутки курьез
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