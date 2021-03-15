Этот мир не создан для высоких людей. Подборка курьезных фото

«Когда хотите попасть в историческое место в Азии, но вы слишком высоки для ворот»

Наверное, многие из нас в детстве мечтали вырасти и стать как можно выше. Но те, у кого эта мечта сбылась, знают точно: быть высоким не всегда удобно. Нет, быть может, есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы смотреть на мир сверху, но в комплекте к этому чувству идут слишком низкие дверные проемы, зеркала, в которые не помещается голова, и сложность с подбором одежды.

Да что говорить, сами посмотрите!

«Когда хотите попасть в историческое место в Азии, но вы слишком высоки для ворот», «Потолок в ванной низковат», «Это дверь в доме моего тестя», «Самая удобная ванна, которая у меня когда-либо была», «Да уж, дизайн интерьеров не всегда настроен к высоким людям дружелюбно. Но бывают и такие провальные случаи, когда неудобно становится всем. У нас есть подборка с такими примерами», «Когда решила надеть каблуки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.