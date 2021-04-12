Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)

Главное — не засмотреться на фото, находясь за рулем

Есть люди, которые обожают автомобили. И даже не в том плане, что любят ездить на них, а стремятся экспериментировать с их обликом и порой меняют его до неузнаваемости.

Пользователи iСhive поделились снимками необычных конструкций машин, которые словно созданы для перемещения героев фантастических фильмов или мультперсонажей. Главное — не засмотреться на них, находясь за рулем.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.