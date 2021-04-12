  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)

    Главное — не засмотреться на фото, находясь за рулем

    Есть люди, которые обожают автомобили. И даже не в том плане, что любят ездить на них, а стремятся экспериментировать с их обликом и порой меняют его до неузнаваемости.

    Пользователи iСhive поделились снимками необычных конструкций машин, которые словно созданы для перемещения героев фантастических фильмов или мультперсонажей. Главное — не засмотреться на них, находясь за рулем.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)
    Фото необычных автомобилей, на которые невозможно не заглядеться (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

    Читайте также: Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Теги: фотография автомобиль шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies