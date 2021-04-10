Толстушка поиздевалась над моделью с шикарной растяжкой и рассмешила сеть

Как и всегда, фанаты в восторге от самоиронии женщины

Селеста специализируется на пародиях фотографий звезд и знаменитых манекенщиц. Из-за того что фигура у женщины далеко не модельная, получается смешно, за что бы она ни взялась. Последней жертвой австралийки стала британка Эффи Кэтнер. На оригинальной фотографии она позирует рядом с автомобилем с открытым багажником. Девушка в причудливом бикини и чулках элегантно закинула правую ногу на авто. Селесте о такой грации остается только мечтать.

Но, несмотря на все различия с моделью, кадр юмористки вызывает намного больше эмоций. Стоя в гольфах на одной ноге, женщина едва сохраняет равновесие, но продолжает держать серьезное лицо. Дизайн бикини также повторен «идеально». В версии Барбер он стал белым, а черные ленты заменил скотч. За полдня пост оценило больше 300 тысяч человек. Впрочем, ничего нового — недавняя фотография Селесты в образе Беллы Хадид набрала больше полумиллиона лайков.

Как и всегда, фанаты в восторге от самоиронии женщины. Другие заметили, что Барбер так наловчилась в своих работах, что из скотча теперь может сляпать любую одежду. Не нужно останавливаться на бикини — лучше сразу делать целую коллекцию.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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