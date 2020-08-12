Уморительные фото еды, которая очень сильно напоминает другие вещи



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«Этот желток словно радуется солнечному дню», — комментируют фото пользователи сети

Парейдолия — это способность видеть лица или образы в обыденных вещах. Такие иллюзии могут получиться из-за ракурса, перспективы или случайно сложившихся узоров. Именно об этом феномене наша подборка.

Глядя на эти снимки, вы точно захотите сказать: «Я знаю, что это просто еда, но почему она выглядит такой… живой!»

«Этот тост больше похож на морду собаки», «А бургер словно показывает вам язык», «Пикантные кусочки мяса», «Пространство между яйцами больше похоже на силуэт кричащего мужчины», «Йогурт или главный враг Бэтмена?», «Этот желток словно радуется солнечному дню», — комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.