Harry все еще доступен: Ikea потроллила девушек влюбленных в принца Гарри

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Принц Гарри

Шведский производитель мебели обыграл одно из самых обсуждаемых событий последних дней в новой рекламе

К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл компания Ikea выпустила рекламный постер, попросив одиноких девушек не расстраиваться из-за этого события и предложив альтернативу завидному жениху — стул Harry: его в магазинах производителя мебели можно приобрести всего за $65. «Не беспокойтесь, леди. Harry все еще доступен», — написали в Ikea.

За считаные часы публикация получила вирусную популярность и к этому моменту уже собрала более 5 тысяч лайков.

Около двух лет назад похожий прием в своей рекламе использовала норвежская авиакомпания Norwegian. После появления новости о разводе голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта она выкупила полосы в популярных газетах и разместила там объявление о продаже билетов в Лос-Анджелес со слоганом «Брэд свободен».

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Джерело: Bird In Flight