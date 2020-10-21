Когда дизайнер сильно облажался: 15 эпических примеров



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«Квадратный унитаз — это больно», - комментируют фото пользователи сети

У хорошего дизайнера должна быть богатая фантазия и множество творческих идей. Однако не каждый человек способен создавать талантливый дизайн, некоторым изменяет чувство вкуса и здравый смысл, и тогда на свет рождаются странные и нелепые шедевры. На популярном портале Reddit существует раздел с почти двумя миллионами подписчиков, которые регулярно делятся самыми ужасными и смешными творениями безумных креативщиков.

«Почему бы не создать мебель, которая похожа на куски сырого мяса?», «Квадратный унитаз — это больно», «Мода не стоит на месте», «А давайте наши тарелки будут выглядеть так, как будто их не мыли 4 года», «Упаковка для хлеба похожа на плесень», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.