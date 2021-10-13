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    Известная модель подала в суд на организаторов «Мисс Украина» из-за дискриминации

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    Модель Вероника Дидусенко - Известная модель подала в суд на организаторов «Мисс Украина» из-за дискриминации
    Модель Вероника Дидусенко
    instagram.com/veronika_didusenko/

    Скандальная модель намерена вернуть титул

    Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018» Вероника Дидусенко подала иск в суд из-за дискриминации материнства со стороны организаторов. Напомним, что три года назад у модели забрали корону и титул, ведь она скрыла, что замужем и имеет ребенка.

    Через три года женщина таки решила бороться за победу, сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-конференцию Вероники в одном из отелей Киева. Заявление будет рассматривать Печерский районный суд.

    instagram.com/veronika_didusenko/
    instagram.com/veronika_didusenko/

    Активистка уверяет, что ей нужна не корона, а изменение устоявшихся правил на 4 мировых конкурсах «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». К участию в каждом из них не допускают конкурсанток, имеющих детей или мужа.

    Адвокат пострадавшей утверждает, что в договоре, который подписывала его клиентка, а не отмечалось, что она должна быть бездетной и незамужней. На этом основании он будет требовать, чтобы суд признал дисквалификацию – незаконной.

    Организатор «Мисс Украина-2018» Виктория Киосе отметила, что правила отбора конкурсанток существуют уже 70 лет, и в договоре Дидусенко они также были прописаны. По ее словам, иск в суд это обычная пиар кампания.

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    Теги: знаменитости Мисс Вселенная шоу-бизнес
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    Известная модель подала в суд на организаторов «Мисс Украина» из-за дискриминации