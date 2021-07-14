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    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план

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    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план

    Уморительные кадры

    Как известно, лучшие кадры — случайные кадры. Ведь именно на незапланированных снимках часто обнаруживается то, что вы совсем не ожидали увидеть, превращая тривиальное фото в шедевр. Мы отобрали для вас лучшие фото, на которых задний план по всем фронтам затмил передний.

    А смех, который будет вашим верным спутником при просмотре, наверняка продлит вашу жизнь на пару лет.

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    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план
    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Подборка курьезных фото, на которых все внимание крадет задний план