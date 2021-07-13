Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото

«Тарелки не должны падать, когда вы тыкаете в них вилкой»

В мире существует много ресторанов, кафе, столовых и иных мест общепита. Создателям многих из них хочется привлечь посетителей, запомниться им и как-то удивить. Некоторые решают удивлять подачей, и вместо обычной посуды клиенты получают что-нибудь эдакое.

Мы собрали для вас случаи, когда они настолько перемудрили, что посетителям хотелось закричать «дайте нам тарелки!».

«Тарелки не должны падать, когда вы тыкаете в них вилкой», «Коктейль в коробке навынос. Только она немного дырявая», «Курица и вафли на скейтборде», «Когда заказал коктейль, а получил салат», «Напиток за 25 долларов в банке из-под тушенки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.