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    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото

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    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото

    «Тарелки не должны падать, когда вы тыкаете в них вилкой»

    В мире существует много ресторанов, кафе, столовых и иных мест общепита. Создателям многих из них хочется привлечь посетителей, запомниться им и как-то удивить. Некоторые решают удивлять подачей, и вместо обычной посуды клиенты получают что-нибудь эдакое.

    Мы собрали для вас случаи, когда они настолько перемудрили, что посетителям хотелось закричать «дайте нам тарелки!».

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    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото
    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото

    «Тарелки не должны падать, когда вы тыкаете в них вилкой», «Коктейль в коробке навынос. Только она немного дырявая», «Курица и вафли на скейтборде», «Когда заказал коктейль, а получил салат», «Напиток за 25 долларов в банке из-под тушенки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда рестораны настолько перемудрили с подачей блюд, что начинаешь скучать о простых тарелках. Курьезные фото