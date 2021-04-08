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    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото

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    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото

    Иногда люди умудряются напортачить, обращаясь с техникой

    Техника создана для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Согласитесь, гораздо удобнее, когда одежду за тебя стирает стиральная машина, а разгладить ее помогает утюг. Работая с ноутбуком, мы, кажется, даже стали забывать, каково это – вручную исписывать множество страниц и переписывать заново, когда ошибка.

    Казалось бы, живи и радуйся! Но нет же, люди иногда умудряются так напортачить, обращаясь с техникой, что эти ситуации иначе как провалом не назвать.

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    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото
    Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

    В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

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    Теги: шутки курьез
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