Когда люди взаимодействовали с техникой, но все обернулось провалом. Курьезные фото

Иногда люди умудряются напортачить, обращаясь с техникой

Техника создана для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Согласитесь, гораздо удобнее, когда одежду за тебя стирает стиральная машина, а разгладить ее помогает утюг. Работая с ноутбуком, мы, кажется, даже стали забывать, каково это – вручную исписывать множество страниц и переписывать заново, когда ошибка.

Казалось бы, живи и радуйся! Но нет же, люди иногда умудряются так напортачить, обращаясь с техникой, что эти ситуации иначе как провалом не назвать.

Ранее «Скотч» сообщал о главных трендах окрашивания волос в 2021 году.

В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.