Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя

Коты — чудики. Убедитесь сами

Кошки — довольно загадочные создания, которые временами ведут себя так, словно прилетели на Землю с другой планеты. И если это так, то питомцы из этого материала просто на время заглючили, потеряв связь с космосом. Ну а как иначе оправдать их смешное и странное поведение?

«На месте их хозяина мы бы начали переживать за свою жизнь», «Кажется, он собирается заговорить по-итальянски», «Мой кот заснул в этой позе», «Я прибежала на громкое мяуканье и увидела это», «Мои коты - чудики. Убедитесь сами», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.