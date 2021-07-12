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    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя

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    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя

    Коты — чудики. Убедитесь сами

    Кошки — довольно загадочные создания, которые временами ведут себя так, словно прилетели на Землю с другой планеты. И если это так, то питомцы из этого материала просто на время заглючили, потеряв связь с космосом. Ну а как иначе оправдать их смешное и странное поведение?

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    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя
    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя

    «На месте их хозяина мы бы начали переживать за свою жизнь», «Кажется, он собирается заговорить по-итальянски», «Мой кот заснул в этой позе», «Я прибежала на громкое мяуканье и увидела это», «Мои коты - чудики. Убедитесь сами», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото котиков, которые потеряли неожиданно вышли из строя