Курьезные фото животных со своими детенышами, которые поднимут вам настроение

Уставшая мама и гордый отец

Что может быть милее снимков очаровательных кошек и собачек? Мы знаем что! Снимки очаровательных кошек, собачек и других животных с их детенышами. Именно такие кадры мы собрали для вас, чтобы хоть немного отвлечь от насущных проблем, связанных с пандемией, вакцинацией и жарой.

Уверены, эти кадры зарядят вас позитивными эмоциями, если не на весь день, то на пару часиков точно.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.