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    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)

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    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)

    В течение целого года Люк и Чарли усердно работали, чтобы превратить старый общественный транспорт в жилье своей мечты

    26-летняя Чарли МакВикар и 27-летний Люк Уокер решили жить вместе. Однако пара не могла позволить себе покупку квартиры, да и тратить деньги на съем жилья британцам не хотелось. Тогда они начали искать альтернативы.

    Отец девушки подарил ей землю в Эссексе, Великобритания, но вариант со строительством собственного дома Чарли и Люк также отвергли из-за нежелания тратить денежные средства. Тогда-то им пришла в голову идея приобрести старый двухэтажный автобус, который за год превратился в дом мечты.

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    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)
    Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)

    «Мы любим путешествовать, поэтому не хотели тратить огромное количество денег на покупку дома. Нам нужно было свое место, куда мы с Люком могли бы возвращаться время от времени. После просмотра телешоу Джордана Кларка „Удивительные пространства“ мы очень вдохновились и решили сделать мини-дом из двухэтажного автобуса», — поделилась Чарли.

    В течение целого года Люк и Чарли усердно работали, чтобы превратить старый общественный транспорт в жилье своей мечты. Благодаря помощи родных и близких у британцев все получилось.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

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    Теги: жилье курьез
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