Пара за год превратила старый автобус в дом мечты. Как он выглядит сейчас (фото)

В течение целого года Люк и Чарли усердно работали, чтобы превратить старый общественный транспорт в жилье своей мечты

26-летняя Чарли МакВикар и 27-летний Люк Уокер решили жить вместе. Однако пара не могла позволить себе покупку квартиры, да и тратить деньги на съем жилья британцам не хотелось. Тогда они начали искать альтернативы.

Отец девушки подарил ей землю в Эссексе, Великобритания, но вариант со строительством собственного дома Чарли и Люк также отвергли из-за нежелания тратить денежные средства. Тогда-то им пришла в голову идея приобрести старый двухэтажный автобус, который за год превратился в дом мечты.

«Мы любим путешествовать, поэтому не хотели тратить огромное количество денег на покупку дома. Нам нужно было свое место, куда мы с Люком могли бы возвращаться время от времени. После просмотра телешоу Джордана Кларка „Удивительные пространства“ мы очень вдохновились и решили сделать мини-дом из двухэтажного автобуса», — поделилась Чарли.

В течение целого года Люк и Чарли усердно работали, чтобы превратить старый общественный транспорт в жилье своей мечты. Благодаря помощи родных и близких у британцев все получилось.

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