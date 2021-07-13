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    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото

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    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото

    Коробки — это кошачья любовь

    Если есть что-то на этом свете, что идеально подходит друг другу, так это коты и коробки. И дело даже не в том, что оба этих слова начинаются на «ко-». Любой хозяин хвостатого знает, что стоит только дома появиться коробке, как кошки оказываются в них.

    Они даже предпочитают коробки самым лучшим лежанкам. Мы собрали для вас целую подборку доказательств.

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    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото
    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото

    «Мы называем это «коробкой возмущения»», «Потому что кошка залезает туда, когда злится на нас», «Сьюки очень нравится сидеть в своей новой любимой коробке и смотреть, как я мою посуду», «Каждый раз, когда я приношу коробку или пакет, они прыгают в них», «Коты любят не только коробки, но и отжимать собачьи лежанки. Вот подборка на эту тему», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото