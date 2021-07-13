Коты и коробки просто созданы друг для друга. Подборка курьезных фото

Коробки — это кошачья любовь

Если есть что-то на этом свете, что идеально подходит друг другу, так это коты и коробки. И дело даже не в том, что оба этих слова начинаются на «ко-». Любой хозяин хвостатого знает, что стоит только дома появиться коробке, как кошки оказываются в них.

Они даже предпочитают коробки самым лучшим лежанкам. Мы собрали для вас целую подборку доказательств.

«Мы называем это «коробкой возмущения»», «Потому что кошка залезает туда, когда злится на нас», «Сьюки очень нравится сидеть в своей новой любимой коробке и смотреть, как я мою посуду», «Каждый раз, когда я приношу коробку или пакет, они прыгают в них», «Коты любят не только коробки, но и отжимать собачьи лежанки. Вот подборка на эту тему», - комментируют фото пользователи сети.

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