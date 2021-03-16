«Лысый из Квартала» показал повзрослевшую дочь. Поклонники не поверили своим глазам

Дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом

Участник студии «Квартал 95» Евгений Кошевой вместе семьей устроили фотосессию. Снимки можно оценить на странице жена артиста Ксении в Instagram.

«Семья», — лаконично подписала фотосет она. Подписчики заметили, как повзрослела Варя. Девочка позировала в лимонном платье с коротким рукавом, ее волосы уложены в красивые блестящие локоны.

Некоторые пользователи сети отметили сходство Вари и ее знаменитого папы, а также назвали девочку «папиной дочкой».

«Как красивая и хорошая семя», «Евгений, Вам повезло, какие красивые леди окружают Вас», «Папина копия», «Прекрасная семья», «Варя так изменилась. Красавица!», - комментируют фото пользователи сети.

Напомним 13-летняя Варвара решила заниматься шоу-бизнесом, девочка уже успела принят участие в проекте «Голос. Дети».

Ранее «Скотч» сообщал, что колумбийский блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом.

Парень поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов,