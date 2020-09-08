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    Жизнь

    Стало известно, что у Дзидзьо украли во время нападения

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    Певец Михаил Хома - Стало известно, что у Дзидзьо украли во время нападения
    Певец Михаил Хома
    instagram.com/dzidzio/

    Злоумышленники нанесли артисту телесные повреждения

    Популярный певец Михаил Хом, он же Дзидзьо, пережил нападение в самом центре Киева. Неизвестные применили слезоточивый газ и ограбили известного певца. Кроме этого, нанесли легкие телесные повреждения. Инцидент произошел ночью недалеко от офиса звезды в Шевченковском районе столицы.

    В полиции рассказали, нападавшие отобрали у Дзидзьо личные вещи, среди которых был и мобильный телефон артиста. Правоохранители отмечают: открыли уголовное производство и пока устанавливают детали дела, а виновников ищут.

    Кстати, это уже не впервые 36-летний исполнитель становится жертвой злоумышленников. Два года назад на Подоле группа из 8 человек напала на артиста. Тогда Дзидзьо пришлось госпитализировали в больницу. Вероятной причиной нападения следствие называло коммерческий конфликт.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     

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