Дочь Алека Болдуина в бикини показала «искусство сексуальности»



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24-летняя модель Айрленд Болдуин похвасталась стройным телом instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

Модель сподвигла критика ее фото

Дочь американского актера, 24-летняя модель Айрленд Болдуин, поддерживает себя в форме, благодаря тренировкам. Однако фигура девушки иногда выглядит крупнее обычного. Причину этого Айрленд объяснила широкой публике. В пример она привела свое пляжное фото двухдневной давности.

«Мое тело действительно очень сильно отекает, когда у меня месячные. В этот период во мне три килограмма одной только воды. Но я все равно хожу на пляж, потому что мне плевать!» - пояснила Болдуин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от i r e l a n d (@irelandbasingerbaldwin) 6 Сен 2020 в 4:15 PDT

Поклонники поблагодарили Болдуин за честность, а также восхитились ее красотой. «Красивая куколка», «Это откровение для девушек, спасибо!», «Это фото — искусство сексуальности», «Настоящая и прекрасная», «Всем бы быть такими честными!», «Роскошная девушка», - написали фолловеры.

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