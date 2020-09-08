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    Шоу-биз

    Дочь Алека Болдуина в бикини показала «искусство сексуальности»

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    <p>24-летняя модель Айрленд Болдуин похвасталась стройным телом</p> <div></div> - Дочь Алека Болдуина в бикини показала «искусство сексуальности»

    24-летняя модель Айрленд Болдуин похвасталась стройным телом

    instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

    Модель сподвигла критика ее фото

    Дочь американского актера, 24-летняя модель Айрленд Болдуин, поддерживает себя в форме, благодаря тренировкам. Однако фигура девушки иногда выглядит крупнее обычного. Причину этого Айрленд объяснила широкой публике. В пример она привела свое пляжное фото двухдневной давности.

     «Мое тело действительно очень сильно отекает, когда у меня месячные. В этот период во мне три килограмма одной только воды. Но я все равно хожу на пляж, потому что мне плевать!» - пояснила Болдуин.

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    Публикация от i r e l a n d (@irelandbasingerbaldwin)

    Поклонники поблагодарили Болдуин за честность, а также восхитились ее красотой. «Красивая куколка», «Это откровение для девушек, спасибо!», «Это фото — искусство сексуальности», «Настоящая и прекрасная», «Всем бы быть такими честными!», «Роскошная девушка», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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