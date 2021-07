Согласно Книге рекордов Гиннесса, с 2012 года самым длинным считался язык Ника Стоулберга

В Индии нашли обладателя самого длинного языка в мире. Об этом сообщает LADbible.

Рекордсменом признали 20-летнего индийца по имени Правин. Длина его языка составляет 10,8 сантиметра, что на семь миллиметров превышает максимум, зафиксированный ранее. Благодаря этому молодой человек способен без труда дотянуться языком до носа или облизнуть локоть. Достижение зафиксировали официальные представители Книги рекордов Индии.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, с 2012 года самым длинным считался язык Ника Стоулберга (Nick Stoeberl) из США. Его язык был длиной 10,1 сантиметра. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году в Великобритании. Он принадлежал Стивену Тейлору (Stephen Taylor), язык которого имел длину 9,8 сантиметра.

