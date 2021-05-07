Что курил архитектор? Подборка странных зданий, которые вызывают слишком много вопросов
Некоторые строения выглядит как логово главного злодея из фильмов
Некоторые строения поражают своим внешним видом, будь то современные небоскребы или исторические замки — при одном взгляде на них захватывает дух. Однако в нашем материале речь пойдет о зданиях, вызывающих совершенно другие эмоции, начиная от смеха и заканчивая страхом.
Мы собрали для вас ужасные архитектурные решения, к создателям которых у нас слишком много вопросов.
«Выглядит как логово главного злодея из фильмов», «Особняк в виде туалетного сидения для самых утонченных особ», «Особняк в виде туалетного сидения для самых утонченных особ», «Соседи рассказывали, что у хозяев огромные проблемы со сливной системой и каждый дождь превращается для них в кошмар», - шутят в комментариях пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.
Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.
«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).
Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.