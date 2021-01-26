  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото

    Если вам нравятся статьи о дизайне, рекомендуем заглянуть сюда

    Фантазия некоторых дизайнеров не знают никаких границ. Они способны создать что угодно и сочетать абсолютно несочетаемые вещи. Небо на потолке? Пожалуйста!

    Посуда, которая будто бы сделана из капустных листов? Почему бы и нет! Мы собрали для вас примеры необычного дизайна, создатели которого вышли на новый уровень креативности. 

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото
    Когда фантазия дизайнеров вышла на новый уровень креативности: впечатляющие фото

    Ранее «Скотч» показывал реакцию котика, на носки хозяина в виде лапок кота.

    Отец пользовательницы Твиттера под ником «br0keb1tch» купил себе носки с принтом в виде кошачьих лапок и на своем примере показал, какую реакцию они вызывают у домашнего любимца. Девушка не могла оставить такое сокровище в семейном архиве и поделилась фотографией шокированного кота на просторах сети.

     Читайте также: Курьезные фото собак, которые уснули в самых нелепых и странных позах
    Теги: фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies