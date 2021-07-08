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    Подборка фото из прошлого, чья атмосфера чувствуется даже через экран

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    Подборка фото из прошлого, чья атмосфера чувствуется даже через экран

    Здесь мы собрали 18 фотографий, которые покажут, какие необычные моменты происходили в разные моменты прошлого

    О том, что происходило в прошлые годы и века, многие из нас узнают из учебников истории. Правда, туда попадают только самые важные, но при этом не всегда самые интересные моменты из жизни наших предшественников. А им было, какими интересностями похвастаться перед потомками!

    Здесь мы собрали 18 фотографий, которые покажут, какие необычные моменты происходили в разные моменты прошлого в самых отдалённых или близких уголках планеты.

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    1. Акробаты балансируют на верхушке Эмпайр-стейт-билдинг, 1934 год
    10. Пастухи слушают музыку
    3. Принц Чарльз заскучал на коронации своей матери Елизаветы II, 1953 год
    9. Семья лесорубов и 1300-летнее дерево, которое они спилили
    4. Родственники пришли навестить пациентов в больнице Осло во время эпидемии дифтерии, 1905 год
    7. Древняя статуя Майя, которую обнаружили в джунглях Гондураса
    8. Фредди Меркьюри со своей матерью в 1947 году
    5. Съёмки кулинарного шоу в 1963 году
    6. Мужчина позирует на фоне склада пиломатериалов
    13. Солдат держит в руках вьетнамскую сколопендру
    14. Джордж Буш-старший катается с горки вместе с Арнольдом Шварценеггером
    2. Французские солдаты проходят мимо пса с трубкой, 1915 год
    Подборка фото из прошлого, чья атмосфера чувствуется даже через экран
    Подборка фото из прошлого, чья атмосфера чувствуется даже через экран
    12. Полицейский под прикрытием в Нью-Йорке, 1969 год
    15. Последствия тушения пожара в минусовую температуру
    Подборка фото из прошлого, чья атмосфера чувствуется даже через экран
    11. Конкурс на звание обладательницы самых красивых ног

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости фотография курьез
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    Подборка фото из прошлого, чья атмосфера чувствуется даже через экран