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    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото

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    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото

    «Кресло выглядит очень уютным, но место явно вызывает вопросы»

    Всем нам хочется чувствовать себя дома как можно приятнее и уютнее, но некоторым этого оказывается недостаточно. Встречаются владельцы квартир, для которых важно сделать свое жилище еще и ярким, необычным, а иногда и откровенно странным!

    Так в комнатах появляются безумные ступеньки, двери-картины, вырезанные прямо на полу ковры… И это еще далеко не самые невероятные примеры чужой фантазии. Давайте заглянем в несколько квартир и поудивляемся тому, что еще интересного там придумали!

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    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото
    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка безумных интерьеров, которые ярко демонстрируют фантазию владельцев. Курьезные фото