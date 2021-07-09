  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото

    Кто-то явно пересмотрел фильмов ужасов, где фигурируют ожившие здания

    Кто-то строит на совесть и на века, вторые ради денег или личного самовыражения, а третьи так вообще не пойми зачем взялись за строительство. Последнее хуже всего – именно оно и порождает перлы, которые с трудом удается комментировать.

    Понастраивают своих домов безумных, а нам потом приходится ходить и на это все смотреть. Хорошо, что хоть можно сфотографировать и другим показать, чтобы посмеялись.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото
    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

    Читайте также: 16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото