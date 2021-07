При виде этих странных домов хочется переехать в шалаш. Курьезные фото

Кто-то явно пересмотрел фильмов ужасов, где фигурируют ожившие здания

Кто-то строит на совесть и на века, вторые ради денег или личного самовыражения, а третьи так вообще не пойми зачем взялись за строительство. Последнее хуже всего – именно оно и порождает перлы, которые с трудом удается комментировать.

Понастраивают своих домов безумных, а нам потом приходится ходить и на это все смотреть. Хорошо, что хоть можно сфотографировать и другим показать, чтобы посмеялись.

