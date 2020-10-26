  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера

    • Розсилка
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера

    Когда даже лысина — не худший вариант

    Волосы — это важнейшая часть имиджа человека, а выбор парикмахера может сравниться по важности с выбором доктора. И людям из нашей подборки нужно скорее сменить своих мастеров. Ну или что-то делать со своим чувством стиля!

    Эти 13 человек своими прическами доказали, что порой лысина — не худший вариант.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера
    Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

     Читайте также: Коты-гиганты стали причиной пробок на дорогах (фото)
    фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies