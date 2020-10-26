Курьезные фото людей, которым срочно нужно сменить парикмахера



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Когда даже лысина — не худший вариант

Волосы — это важнейшая часть имиджа человека, а выбор парикмахера может сравниться по важности с выбором доктора. И людям из нашей подборки нужно скорее сменить своих мастеров. Ну или что-то делать со своим чувством стиля!

Эти 13 человек своими прическами доказали, что порой лысина — не худший вариант.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.